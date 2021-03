Slovacchia: Pil in calo del 5,2 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia slovacca ha perso il 5,2 per cento nel 2020. Lo afferma l'Ufficio di statistica (Su), che ha pubblicato i suoi dati oggi. Il calo del Pil slovacco nel quarto trimestre dello scorso anno è stato del 2,7 per cento. "La prima ondata del coronavirus ha provocato un declino storico degli indicatori chiave nel secondo trimestre, ma verso la fine dell'anno l'economia è stata in grado di ripartire nonostante la seconda ondata, mostrando nel periodo ottobre-dicembre il secondo minor declino del 2020. L'aumento della domanda estera ha giocato un ruolo chiave nel risultato", spiega l'istituto. A proposito di quest'ultima, la domanda a cui si fa riferimento è soprattutto quella di automobili, "che ha raggiunto una crescita su base annua per due trimestri consecutivi, pari all'1,8 per cento". A soffrire alla fine dell'anno è stato soprattutto il settore edilizio (-13,8 per cento). (Vap)