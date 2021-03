Covid: Capolei (EpI), mozione per impegno giunta Lazio su vaccini persone vulnerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere di Energie per l'Italia (EpI) alla Regione Lazio, Fabio Capolei, ha presentato una mozione per impegnare la giunta regionale del Lazio a procedere, quanto prima, con la vaccinazione delle persone estremamente vulnerabili, indipendentemente dalla loro età. In una nota Capolei spiega: "Ci riferiamo ai soggetti in condizioni di disabilità fisica, sensoriale, intellettiva, psichica, e alle persone con le malattie cardiocircolatorie, con patologie onco-ematologiche e con patologie neurologiche. Ma anche ai loro familiari e caregivers. L'atto, che verrà discusso in aula nella prima seduta di consiglio utile, lo abbiamo presentato in collaborazione con il consigliere comunale del Partito democratico di Nettuno Roberto Alicandri. Questo – sottolinea Capolei – dimostra ancora una volta la nostra ferma intenzione a collaborare con tutti sui temi fondamentali che per noi non hanno colore, come il sostegno alle persone più fragili e alle persone affette da disabilità. Ora - conclude - ci aspettiamo che il consiglio regionale approvi la nostra mozione". (Com)