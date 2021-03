Terremoto: iniziativa della Cisl di Roma e Lazio ad Amatrice, tablet per aiutare bimbi in dad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cisl di Roma Capitale e Rieti e la Fit Cisl del Lazio donano ai bambini dei territori colpiti dal terremoto del centro Italia del 2016 dei tablet per aiutarli ad affrontare la didattica a distanza. "Abbiamo deciso di donare dei tablet ai bambini – spiegano i segretari generali della Cisl di Roma Capitale e Rieti, Carlo Costantini, e della Fit Cisl del Lazio, Marino Masucci in una nota – per sostenerli nella didattica a distanza, e per fare in modo che l'effetto incrociato del terremoto del 2016 e della pandemia non li faccia sentire più isolati che mai. Nessun uomo è un'isola, ora come non mai dobbiamo ricordacelo, e ricordarlo soprattutto ai più giovani. L'emergenza Covid - concludono -, lungi dal farci arrendere alla solitudine e all'egoismo, è un'importante occasione per riscoprire valori come la solidarietà e la comunanza a tutti i livelli, da quello geopolitico al quotidiano, e ai gesti di ogni giorno". La consegna dei tablet a 26 bambini del luogo avverrà domani ad Amatrice e per l'occasione il vescovo di Rieti, Domenico Pompili, terrà una messa.(Rer)