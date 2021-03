Milano: Boccalini (Taxiblu), alleggerire pressione sui mezzi pubblici con taxi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In concomitanza con l’attivazione dei nuovi voucher Taxi oggi come oggi emerge come fondamentale alleggerire il carico dei pendolari sui mezzi pubblici e agevolare i cittadini negli spostamenti. In questo senso i Taxi, oggi in gran numero fermi dato il poco o nullo volume di utenti, possono senza dubbio dare il loro contributo ad esempio creando dei 'presidi' nei pressi dei maggiori parcheggi di interscambio o nelle vicinanze delle principali stazioni di metro e treni” spiega in una nota Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040. “Ovviamente non è possibile sopperire o sostituirsi in pieno al mezzo pubblico di linea ma con una corretta pianificazione di questa misura, supportata ovviamente da un’agevolazione per i cittadini come possono essere appunto i voucher taxi, si riuscirebbe senza dubbio a ridurre la pressione su treni, metro e bus. Non credo sia fantascienza e oggi come oggi dato il contesto emergenziale difficile che attraversiamo, ogni strada per garantire trasporti il più sicuri possibili in tal senso, dovrebbe essere tentata” conclude Boccalini. (Com)