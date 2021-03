Sardegna: bozza ordinanza Solinas, per accesso a Isola registrazione, test o quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una certificazione che attesti la vaccinazione o la negatività al Covid-19 (non antecedente a 48 ore prima della partenza che dovrà essere dichiarata tramite registrazione sul sito della Regione o l'app Sardegna Sicura. Sono queste le condizioni per l'accesso in Sardegna previste nella bozza dell'ordinanza che il presidente della Regione Christian Solinas firmerà nelle prossime ore per cercare di preservare lo status di zona bianca ed evitare nuovi contagi. Chi non produca certificazioni avrà la possibilità di sottoporsi volontariamente al test antigenico rapido gratuito nei punti allestiti dalla Regione in porti e aeroporti: se il risultato sarà negativo potrà muoversi e ripetere il test cinque giorni dopo, se positivo, invece, scatterà la quarantena. Chi all'arrivo non avesse la possibilità, per ragioni di tempo di sottoporsi al test dovrà invece recarsi "entro 48 ore dall'ingresso nel territorio regionale, in un laboratorio autorizzato (struttura pubblica o privata accreditata) e sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese". Altra possibilità sarà quella di "porsi obbligatoriamente in isolamento fiduciario, dal rientro in Sardegna per i successivi dieci gironi, presso il proprio domicilio, con onere di darne comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero all'Azienda sanitaria di pertinenza". (Rsc)