Governo: Giacomoni (FI), emani subito Dpcm 'superbonus 110 per cento', Comuni e cittadini attendono

- Il governo "sblocchi l'impasse burocratico-ministeriale, emanando con la massima sollecitudine il Dpcm contenente le indicazioni operative per i Comuni che intendano potenziare gli uffici che si occupano della gestione dei servizi connessi all'erogazione del 'superbonus al 110 per cento', con l'assunzione a tempo determinato e per l'anno in corso di personale tecnico". Lo scrive, in un'interrogazione al ministro dello Sviluppo economico, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. "I 10 milioni di euro, stanziati con la legge di Bilancio, per potenziare gli uffici comunali - spiega l'esponente azzurro - che devono gestire la mole di pratiche di chi volesse usufruire del 'superbonus al 110 per cento' per interventi di efficientamento energetico e antisismici, sono fermi al palo. "I criteri e le modalità di assegnazione delle risorse - si legge nell'atto ispettivo - sarebbero in corso di definizione. I Comuni interessati dovranno attendere le indicazioni operative contenute in un Dpcm. Ad oggi questo Dpcm non risulta ancora adottato e ciò pregiudica inevitabilmente il buon funzionamento degli uffici dei Comuni". "Insomma, anche nell'attuazione delle norme serve un deciso cambio di passo, la ripresa passa anche da questo", conclude Giacomoni.(Com)