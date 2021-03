Sanità: San Gerardo di Monza all’avanguardia nel trattamento dell’insufficienza respiratoria da Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recente pandemia da Covid-19 non solo ha sottoposto le strutture ospedaliere ad un enorme sforzo organizzativo e alla ricerca di risposte efficaci alle richieste di cura di una malattia sino ad allora sconosciuta, ma ha anche sollecitato i ricercatori clinici a trovare nuove terapie in grado di ridurre le conseguenze più nefaste dell’infezione virale. Uno dei sintomi principali e più gravi della malattia è l’insufficienza respiratoria da polmonite bilaterale, a cui consegue una ridotta ossigenazione del sangue con sofferenza d’organo. Un’adeguata ossigenazione del sangue è infatti fondamentale per il mantenimento della nostra integrità funzionale e fisica. Grazie ad una felice intuizione, frutto di una lunga esperienza nel trattamento dell’insufficienza respiratoria, il team di clinici-ricercatori dell’Ospedale San Gerardo, coordinati dai prof. Giuseppe Foti e Giacomo Bellani, ha sperimentato con successo l’impiego della tecnica di pronazione dei pazienti in ventilazione spontanea con pressione positiva continua. Tale tecnica prevede l’utilizzo di un casco, diffusamente noto come “scafandro”, in grado di mantenere un ambiente ad elevata tensione di ossigeno e a pressione positiva durante tutto il ciclo respiratorio, la cosiddetta Cpap. La pressione positiva continua, consente di mantenere aperti gli alveoli polmonari, sede dello scambio dei gas respiratori con il circolo capillare, e migliorare l’ossigenazione nei pazienti in cui il semplice ricorso ad ossigeno supplementare si è dimostrato insufficiente. All’uso del casco si è pensato di associare, per almeno tre ore al giorno, la pronazione, una metodica che prevede la respirazione spontanea con Cpap a “pancia in giù”. (segue) (Com)