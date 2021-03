Germania: ordini ingegneria meccanica in calo del 10 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio scorso, gli ordini dell'ingegneria meccanica tedesca hanno subito un declino in termini reali del 10 per cento su base annua. Il dato interrompe la serie di risultati positivi registrata negli ultimi tre mesi del 2020. È quanto rende noto l'Associazione dell'ingegneria meccanica tedesca (Vdma). In particolare, gli ordini dalla Germania sono crollati del 22 per cento, mentre quelli dall'estero sono diminuiti del 5 per cento. Tra novembre 2020 e gennaio 2021, il dato è rimasto complessivamente stagnanti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il 6 per cento in meno di ordini proveniva dalla Germania, ma quelli dall'estero hanno sperimentato una crescita del 3 per cento. Nel 2020, a causa delle conseguenze della pandemia di coronavirus, l'ingegneria meccanica, tra i motori dell'economia tedesca, ha subito la più grave contrazione degli ordini dalla crisi finanziaria del 2008-2009. Nonostante la ripresa iniziata in autunno, il risultato ha segnato un crollo dell'11 per cento su base annua. (Geb)