Lavoro: sindacati, subito legge quadro nazionale per non autosufficienza

- La legge quadro nazionale per la non autosufficienza deve essere parte integrante del Piano nazionale di ripresa e resilienza: per Cgil, Cisl, Uil, Spi, Fnp e Uilp è necessaria una legge che aumenti in modo significativo le risorse e assicuri in ogni parte del Paese prestazioni, sostegni e servizi adeguati e uniformi, riducendo le attuali disuguaglianze tra Regioni e anche all'interno delle stesse Regioni. Stando al relativo comunicato stampa, le stime più attendibili indicano che le persone non autosufficienti in Italia, disabili e anziani, sono circa 3,5 milioni. Di questi, l'80,9 per cento ha più di 65 anni. La risposta finora data dalle istituzioni a questa vera emergenza nazionale, prosegue la nota, è stata frammentaria, inadeguata e disorganizzata, con uno stanziamento di risorse insufficiente e disomogeneo: le sigle chiedono di calendarizzare al più presto la discussione in Parlamento di una legge quadro nazionale per la tutela della non autosufficienza, da approvare in tempi rapidi, così da collegarsi ai finanziamenti previsti dalle risorse europee. Contemporaneamente, prosegue la nota, va potenziata l'assistenza sociosanitaria territoriale e innovato il modello delle strutture residenziali sociosanitarie con la sperimentazione di residenzialità alternativa. I sindacati presenteranno in un webinar il prossimo 18 marzo in dettaglio le proprie proposte, chiamando al confronto governo, Parlamento e la Conferenza delle Regioni. (Com)