India: regolamento media digitali, per Corte suprema “sono solo linee guida” (5)

- Il regolamento stabilisce un’architettura di autoregolamentazione, un codice etico e un meccanismo di riparazione dei reclami per editori di notizie, piattaforme Ott e media digitali. Sono previsti tre livelli: autoregolamentazione degli editori, dei loro organi e meccanismo di sorveglianza formulato dal ministero dell’Informazione e del broadcasting. Per le piattaforme Ott è prevista una classificazione dei contenuti in cinque categorie basate sull’età : U (universale) e A (adulti), con ulteriori specifiche 7+, 13+ e 16+. Agli editori di notizie sui media digitali sarà richiesto di osservare le norme di condotta giornalistica del Consiglio della stampa dell’India e della legge Programme Code under the Cable Television Networks Regulation Act, in parità di condizioni con gli altri media. (Inn)