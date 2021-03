Kosovo: leader Vetevendosje Kurti, il 25 aprile sarò in Albania per votare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento Vetevendosje ha vinto nettamente le elezioni parlamentari in Kosovo, che hanno sancito un crollo senza precedenti dei partiti tradizionali. La formazione della sinistra nazionalista, guidata da Albin Kurti, si è affermata nelle elezioni di domenica 14 febbraio 2021 ottenendo quasi il 48 per cento dei consensi e sfiorando così la maggioranza assoluta. Quella di Vetevendosje è la vittoria più ampia in termini numerici mai registrata in Kosovo, in quanto segna un risultato migliore del 45 per cento ottenuto dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk) nel 2004. Il margine di oltre 30 punti percentuali rispetto al secondo partito sancisce una vera e propria svolta per Vetevendosje, relegando i partiti tradizionali ad un ruolo secondario. L'Ldk, partito di governo uscente, subisce la maggiore perdita di voti fermandosi al terzo posto poco sopra il 13 per cento. Ulteriore calo anche per l'altro storico schieramento politico del Paese, il Partito democratico del Kosovo (Pdk), che perde alcuni punti percentuali rispetto al voto del 2019 pur recuperando la seconda piazza con circa il 17 per cento dei voti. Quarto partito ad entrare in Parlamento, l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) di Ramush Haradinaj, con oltre il 7 per cento. (segue) (Alt)