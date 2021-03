Kosovo: leader Vetevendosje Kurti, il 25 aprile sarò in Albania per votare (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima del voto, il leader dell'Aak e candidato alla presidenza kosovara Haradinaj, ha detto che se la Serbia non farà nulla riguardo l'indipendenza del Kosovo, allora Pristina si muoverà verso l'unione con l'Albania. "Vi chiedo di votare per un programma che ravviverà l'economia. Vi chiedo anche di votare per un presidente che si impegnerà per il Kosovo, per il rispetto dei piani internazionali, e che tratti anche delle nostre questioni con la Serbia in modo tale che ogni cittadino di questa nazione si senta fiero", ha dichiarato Haradinaj durante un comizio elettorale in vista del voto del 14 febbraio. "Quando diventerò presidente del Kosovo", ha aggiunto l'ex premier "chiederò" al presidente serbo Aleksandar Vucic "di essere pronto a riconoscere il Kosovo, senza continuare a ritardare in quanto non puntiamo ad attendere". "Abbiamo costruito un nuovo esercito ed una nuova governance giudiziaria. Siamo sulla nostra strada e possiamo unirci all'Albania, in modo da non lasciarti altra alternativa, dovresti riconoscerlo", ha affermato Haradinaj rivolgendosi a Vucic. (Alt)