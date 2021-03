Kosovo: Kurti risponde a lettera Netanyahu senza fare cenno ad ambasciata a Gerusalemme (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo kosovaro, probabilmente guidato dal leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti, dovrà affrontare alcune scelte in grado di determinare l'orientamento geopolitico del Paese balcanico non solo nei confronti di Unione europea e Stati Uniti ma anche di Turchia e Israele. Secondo quanto riferito nei giorni scorsi dal portale d'informazione "EuroNews Albania", la questione è legata alla scelta del governo uscente di aprire l'ambasciata del Kosovo in Israele a Gerusalemme. La mossa è stata salutata con favore dagli Stati Uniti, essendo "caldeggiata" anche nell'accordo sulla normalizzazione dei rapporti economici tra Pristina e Belgrado firmato lo scorso settembre a Washington, mentre è stata fortemente criticata dall'Ue e dalla Turchia. Kurti, netto vincitore delle elezioni dello scorso 14 febbraio in Kosovo, ha ricevuto nei giorni scorsi una lettera di congratulazioni dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel quale viene espressamente chiesto al nuovo governo di Pristina di cancellare la decisione sull'apertura a Gerusalemme dell'ambasciata kosovara in Israele. Nel fine settimana, infine, Kurti ha ricevuto una lettera dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il quale ha "fatto pressioni" sul probabile nuovo capo del governo kosovaro affinché mantenga la linea scelta dal precedente esecutivo invitandolo all'inaugurazione dell'ambasciata a Gerusalemme. Il leader del Vetevendosje si è in precedenza detto pronto a rivalutare la decisione del governo uscente e sarà chiamato nei primi mesi del suo governo a scegliere l'approccio giusto per districarsi in questa situazione senza danneggiare i rapporti con importanti partner internazionali. (segue) (Alt)