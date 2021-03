Kosovo: risultati definitivi elezioni parlamentari, Vetevendosje sale al 49,95 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale centrale del Kosovo ha annunciato i risultati definitivi delle elezioni parlamentari tenutesi il 14 febbraio. Dopo il conteggio dei voti per corrispondenza dall'estero conclusosi nella serata di ieri, la novità più significativa è la crescita delle preferenze per il Movimento Vetevendosje di Albin Kurti che su base nazionale sale sino al 49,95 per cento contro il quasi 48 per cento dei dati fino ad ora resi disponibile. Si tratta del maggiore risultato elettorale per un partito in Kosovo. A pesare sull'incremento dei voti per Vetevendosje, l'oltre 75 per cento dei voti arrivati per posta. Il Partito democratico del Kosovo (Pdk) si conferma al secondo posto con il 16,9 per cento, mentre la Lega democratica del Kosovo (Ldk) del premier uscente Avdullah Hoti si ferma al 12,64 per cento delle preferenze. L'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) si conferma quarta forza con il 7,07 per cento delle preferenze e sarà rappresentata da otto parlamentari. Conferma per la Lista serba ha nuovamente vinto tutti i 10 seggi riservati ai serbi del Kosovo nell'Assemblea grazie a poco più di 45 mila voti. (segue) (Alt)