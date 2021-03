Serbia-Kosovo: ministro serbo Selakovic, sì a un compromesso da parte di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni fra Belgrado e Pristina possono trovare una soluzione solo attraverso un compromesso da parte di tutte le parti coinvolte. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri serbo, Nikola Selakovic, in una conferenza stampa tenuta oggi a Berlino con l'omologo tedesco Heiko Maas. "L'essenza della posizione di Belgrado sulla questione delle relazioni con Pristina è che è necessario un compromesso. Questo implica un approccio serio per fare in modo che nessuna delle due parti ottenga tutto, ma che entrambe ottengano a sufficienza", ha detto Selakovic. Il ministro ha aggiunto che i colloqui devono continuare perché rappresentano un fattore importante sia per l'agenda europea della Serbia che per la stabilità della regione. (Seb)