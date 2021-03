Kosovo: ministro Salute, possibili misure anti Covid più severe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vaccinazione di massa contro il Covid-19 per i cittadini del Kosovo dovrebbe iniziare in estate, ha annunciato lo scorso 10 febbraio Lul Raka, professore di microbiologia, in un'intervista all'emittente "RTV21". "La vaccinazione di massa inizierà in estate. I primi vaccini, secondo il contratto con l'Organizzazione mondiale della sanità sul vaccino 'AstraZeneca', arriveranno a febbraio", ha detto. Raka ha spiegato che le persone che hanno superato la malattia potranno essere vaccinate. "Anche le persone che hanno avuto il virus possono farsi vaccinare, ma all'inizio ci saranno dosi limitate, quindi non saranno tra le prime a farsi vaccinare", ha aggiunto. (segue) (Alt)