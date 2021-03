Kosovo: ministro Salute, possibili misure anti Covid più severe (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro uscente kosovaro, Avdullah Hoti, ha incontrato il primo febbraio il direttore dell'Ufficio dell'Ue in Kosovo, Tomas Szunyog. Secondo quanto riferito dal portale di informazione "Gazeta Express", al centro dei colloqui l'attuale situazione politica ed economica del Paese, il contrasto alla pandemia di Covid-19 e l'agenda di riforme europee. Hoti ha espresso l'impegno del governo uscente ad adempiere a tutti gli obblighi in conformità con le leggi e la Costituzione del Kosovo fino alla formazione del nuovo esecutivo. Durante l'incontro sono state discusse anche le misure adottate dal governo per gestire la pandemia, sia in termini di salute che di economia. Hoti ha ringraziato l'Ue per il suo costante sostegno al Paese e ha confermato l'impegno delle autorità a proseguire con l'agenda di riforme europee e a mantenere gli obiettivi, già raggiunti, validi per la liberalizzazione dei visti in Europa per i cittadini kosovari. (Alt)