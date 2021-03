Mafia: blitz a Taranto, 16 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il Ros ha eseguito, in provincia di Taranto, due ordinanze applicative di misure cautelari nei confronti di 16 soggetti ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, scambio elettorale politico-mafioso, danneggiamenti, rapine, detenzione e porto illegale di armi e munizioni, anche da guerra, aggravati dal metodo mafioso. Ad ulteriori 15 soggetti è stato notificato l’avviso di conclusione indagini preliminari. I provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale di Lecce e dal Tribunale per i Minorenni di Taranto su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Lecce. Tra gli indagati colpiti da misura cautelare nell’ambito dell’operazione “Taros”, a 7 è stata contestato il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Un indagato, minore all’epoca dei fatti, è stato colpito dal provvedimento cautelare emesso dal Tribunale per i Minorenni di Taranto poiché ritenuto partecipe dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. L’operazione odierna è stata eseguita col supporto in fase esecutiva dei carabinieri del comando provinciale carabinieri di Taranto, del 6° elinucleo di Bari, del nucleo carabinieri cinofili di Modugno (Ba) e dello squadrone eliportato carabinieri cacciatori Puglia. (Ren)