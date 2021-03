Moldova: arrivato il primo lotto dei vaccini anti Covid forniti dalla piattaforma Covax (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della delegazione dell'Ue in Moldova, Peter Michalko, ha affermato che questi 14.400 vaccini sono un'espressione di solidarietà e saranno utilizzati per proteggere il personale medico in prima linea. "L'Ue ha raddoppiato il suo contributo a Covax e questo aiuterà Covax a fornire 1.300 miliardi di dosi a 92 Paesi entro la fine di quest'anno", ha affermato Michalko secondo cui l'Unione ha fornito un'assistenza costante sotto forma di equipaggiamento protettivo, fondi per rivitalizzare l'economia e prevenire gli effetti della pandemia, e questo sostegno continuerà. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Moldova, Dereck J. Hogan, ha affermato che questi vaccini sono estremamente importanti per controllare la pandemia e dare speranza che i giorni migliori si stiano avvicinando. (Rob)