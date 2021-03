Auto: Spagna, re Felipe e premier Sanchez visitano oggi stabilimento Seat di Martorell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re di Spagna, Felipe VI, e il primo ministro, Pedro Sanchez, visiteranno oggi lo stabilimento di Seat a Martorell (Barcellona), in occasione del 70mo anniversario del marchio. Una visita che giunge all'indomani dell'annuncio del governo della creazione di un partenariato pubblico-privato, con Seat-Volkswagen e Iberdrola per lanciare la prima fabbrica di batterie per veicoli elettrici in Spagna per favorire la transizione verso la mobilità "verde". Il re ed il premier saranno accompagnati dal presidente del Consiglio di amministrazione del gruppo Volkswagen, Herbert Diess, dal presidente di Seat e Cupra, Wayne Griffiths, e dalla ministra dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto. La Spagna è il secondo produttore di veicoli nell'Ue e il settore automobilistico rappresenta il 10 per cento del Pil spagnolo, generando il per cento dell'occupazione diretta e indiretta. (Spm)