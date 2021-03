Mauritania: governo, possiamo immagazzinare il 30 per cento del fabbisogno di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute della Mauritania, Mohamed Nadhirou Ould Hamed, ha detto ieri che la Mauritania è pronta a ricevere la prima spedizione del nuovo vaccino anti-coronavirus “entro pochi giorni”, indicando che l'infrastruttura mauritana può immagazzinare il 30 per cento del suo fabbisogno di vaccini. Il ministro, intervenuto in un incontro interattivo con la stampa organizzato dall'Autorità superiore per la stampa e l'audiovisivo, ha affermato: "Abbiamo messo in atto i meccanismi necessari per ricevere il vaccino e non abbiamo problemi con la conservazione". (Res)