Regno Unito: leader laburista Starmer chiede maggiori aumenti per operatori sanitari

- Il leader del Partito laburista britannico Keir Starmer ha ufficialmente chiesto al governo un "maggior aumento salariale" per gli operatori sanitari, che lui ha definito "gli eroi del Covid". I commenti di Starmer arrivano in seguito alla notizia, che il governo avrebbe raccomandato ad Nhs England (il sistema sanitario inglese) un aumento salariale di appena l'1 per cento per il prossimo anno. I sindacati hanno definito la decisione come "un calcio nei denti" per lo staff sanitario, il quale ha dato "assolutamente tutto" durante la pandemia. Il governo ha tuttavia difeso la propria decisione, affermando che l'economia è "sotto enorme pressione". (Rel)