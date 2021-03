Senegal: proteste dopo l'arresto dell'oppositore Soro, oscurate due emittenti private (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il caso Sonko nei giorni scorsi sono scoppiati disordini nella capitale Dakar. La scorsa settimana i suoi sostenitori si sono scontrati con la polizia dopo che il deputato – arrivato terzo alle ultime elezioni presidenziali del 2019 – ha rifiutato di presentarsi alla postazione di polizia dov'era stato convocato in seguito alla denuncia. I suoi sostenitori denunciano un "complotto" da parte delle autorità per eliminarlo dalla scena politica. Da parte sua, Sonko fa appello all'immunità parlamentare di cui gode e rifiuta di rispondere agli inquirenti "se la via legale non viene rispettata". All'inizio di febbraio, una giovane massaggiatrice di 20 anni ha sporto denuncia contro Sonko, accusandolo di stupro e di averla minacciata di morte con un'arma. Il proprietario del centro massaggi di Dakar in cui la ragazza lavorava, arrestato per acquisizione e diffusione di immagini contrarie al buon costume, ha sostenuto in un'intervista ai media locali che Sonko è innocente. In una lunga serie di tweet Sonko ha ricostruito la sua versione dei fatti. Il politico ammette di essere andato nella sala massaggi e di essere stato in contatto con la ragazza ma in presenza di un'altra persona. Il leader del Pastef spiega quindi di essere stato soggetto a dolori al collo fin dall'infanzia, afferma di non avere i mezzi per seguire un costoso trattamento, e di essersi quindi rivolto alla sala massaggi su consiglio di un amico. Smentisce quindi le accuse di stupro e minacce di morte, affermando che il tutto è parte di una "cospirazione statale contro di lui". (Res)