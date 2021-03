Covid: Sala, deluso da come Regione intende rapporti istituzionali, più umiltà non guasterebbe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Discuto un po' come la Lombardia mantiene i rapporti istituzionali, perché ieri la convocazione ai sindaci è stata fatta a cose fatte. Abbiamo provato a fare delle osservazioni, ma ci hanno detto che era già tutto definito. La prossima volta ci mandino una mail". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando con i giornalisti a margine della scopertura delle nuove pietre in ricordo dei giusti al Monte Stella di Milano. "D'altro canto - ha rimarcato il sindaco - questo è lo stile di Regione Lombardia che va da questo finto coinvolgimento ad andare in procura sui fatti della darsena. Io penso che con tutti gli errori che hanno fatto, un po' più di umiltà non guasterebbe". "Per il bene dei cittadini - ha spiegato il sindaco - noi continueremo invece a collaborare per esempio sul piano vaccinale: mi pare che anche l'assessore Moratti lo abbia sottolineato mettendo a disposizione spazi. Quello che possiamo fare per il bene dei cittadini lo faremo, ma sono molto deluso da come Regione Lombardia intende i rapporti istituzionali". (Rem)