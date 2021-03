Ungheria: Orban, dopo l'uscita dal Ppe Fidesz guarda altrove

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fidesz guarda ad alleanze con partiti polacchi e italiani dopo l'addio al Partito popolare europeo (Ppe). Lo ha detto il primo ministro ungherese, Viktor Orban, nella sua consueta intervista del venerdì mattina all'emittente "Radio Kossuth". Fidesz starebbe insomma negoziando con altre forze conservatrici dopo l'abbandono del gruppo del Ppe al Parlamento europeo. Orban afferma di aver parlato con i leader della Lega, Matteo Salvini, e di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Menziona colloqui anche con alleati politici in Polonia, senza tuttavia fare nomi di partiti. "Tutti pensiamo che gli immigrati vadano tenuti lontani dai Paesi europei, che i valori e la cultura nazionali vadano preservati, che ci voglia un'Europa forte e che siano pochi coloro che pensano in termini nazionali e di cooperazione tra nazioni. Dobbiamo lavorare per creare qualcosa del genere a livello europeo", ha detto il premier magiaro. "Ogni primo ministro in Europa lotta contro la pandemia" di coronavirus, "mentre la bolla di Bruxelles lavora per creare ostacoli burocratici", ha detto a proposito della decisione del Ppe di emendare le sue regole. "Non conosco un politico europeo le cui opinioni personali abbiano un'influenza in Ungheria, ha continuato. (segue) (Vap)