Algeria: Tebboune dichiara guerra alla mafia del grano

- Le indagini della gendarmeria dell'Algeria hanno rivelato scandali di grosso calibro nell'ambito della cosiddetta mafia dei “mugnai” in Algeria. Il quotidiano “Echorouk” riferisce che molti acquistano grano a prezzo agevolato dallo Stato e lo rivendono ai commercianti dopo averlo trasformato in “semola e farina” al mercato nero a prezzi esorbitanti, o direttamente ai pastifici come grano. La materia prima sovvenzionata viene venduta agli stessi agricoltori che a loro volta lo rivendono all'Ufficio del grano. Le indagini hanno rivelato i dettagli della "guerra contro la corruzione" che il presidente della Repubblica, Abdelmajid Tebboune, ha lanciato congelando la concessione delle lettere di credito e sospendendo la concessione di mutui immobiliari e bancari che hanno causato ingenti perdite all'erario pubblico.(Ala)