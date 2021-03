Migranti: smantellata rete clandestina nel Nord Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Digos di Trieste, supportata dal servizio per il Contrasto all’Estremismo e Terrorismo Esterno della Dcpp/Ucigos, ha dato esecuzione a 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, di cui due estese in ambito europeo, e a 2 misure di custodia agli arresti domiciliari nei confronti di cittadini iracheni di etnia curda. Nel medesimo contesto, sono state effettuate diverse perquisizioni che hanno interessato anche un cittadino italiano. L’operazione, diretta dal pm Massimo De Bortoli della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Trieste, ha riguardato numerose città del nord Italia. L’ordinanza cautelare riguarda un’altra decina di indagati (parimenti attinti dalla misura della custodia in carcere/arresti domiciliari) attualmente non risultanti presenti sul territorio nazionale. Le indagini hanno avuto inizio con gli approfondimenti info-investigativi sul conto del 30enne cittadino iracheno M. F. S., residente a Trieste, risultato in contatto con il 22enne cittadino siriano Ahmed Hassan, alias Aljaf Aziz, resosi responsabile dell’attentato terroristico del 15 settembre 2017 a Londra, nel quale un ordigno rudimentale venne fatto esplodere a bordo di un vagone della metropolitana presso la stazione “Parson Green”. L’attentato fu successivamente rivendicato dall’Isis. Le investigazioni, svolte anche con l’ausilio di mezzi tecnici, pur non portando riscontri relativamente a delitti inerenti il terrorismo internazionale, hanno consentito di individuare e smantellare un’ampia ed organizzata attività nel favorire il transito di clandestini provenienti dall’area del Kurdistan e diretti in varie parti d’Europa anche attraverso il procacciamento di documenti d’identità falsi dietro versamento di ingenti somme di denaro. (segue) (Ren)