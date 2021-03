Migranti: smantellata rete clandestina nel Nord Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini hanno portato alla luce l’esistenza di una vera e propria cellula “triestina” costituita da M. F. S., trasferitosi prima in Olanda e poi in Germania. Anche all'estero M. F. S. avrebbe mantenuto contatti con la cellula locale, sulla cui attività ha mantenuto la supervisione, composta peraltro da numerosi altri sodali. Le indagini hanno palesato come l'associazione transnazionale abbia favorito l’immigrazione illegale in Europa, con destinazione finale, tra l’altro, in Germania, Francia, Paesi del Nord, di un numero elevato di migranti irregolari, prevalentemente curdi originari dell’area siro-irachena, con transito e tappa per Trieste, punto di snodo della "rotta balcanica". Sono infatti stati ricostruiti decine e decine di episodi di favoreggiamento dell’immigrazione illegale di migranti irregolari transitati per Trieste, tutti caratterizzati anche dal fine di lucro. Nel corso delle indagini alcuni appartenenti alla cellula “triestina”, anche con l’aiuto economico dell’organizzazione transnazionale, hanno “aperto” basi logistiche (di ausilio ai migranti illegali favoriti dal sodalizio) anche in altri luoghi del Nord-Italia, tra cui la Provincia di Bolzano. L’organizzazione ha anche dimostrato di essere in grado di produrre e procurare documenti d’identità falsi, da utilizzare nell’attività di agevolazione del consistente flusso migratorio illegale. Il cittadino iracheno M. F. S., anche grazie ad un’articolata collaborazione internazionale di Polizia, è stato arrestato in Germania in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria triestina. (Ren)