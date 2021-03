Regno Unito: si indaga su nuova variante del Covid in Inghilterra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scienziati dell'Agenzia per la salute pubblica inglese (Public Health England) hanno identificato 16 casi di una nuova variante del Sars-Cov-2 nel Regno Unito. L'Agenzia ha reso noto come vi sia una nuova variante "sotto indagine", ma non sarebbe per il momento preoccupata dalla stessa. La nuova variante avrebbe mutazioni in comune con la cosiddetta "sudafricana" e quella "brasiliana", con il potenziale per evitare o quantomeno ridurre la risposta immunitaria dell'organismo generata da infezioni precedenti o vaccinazione. Il primo caso è stato identificato il 15 febbraio, e gli esperti credono si sia originata nel Regno Unito. I casi sarebbero non collegati tra loro, e sparsi geograficamente in tutto il Regno Unito. (Rel)