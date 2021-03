Cina-Italia: dall'11 marzo al 25 aprile a Canton la mostra "Raffaello Opera Omnia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Dopo essere approdata a Pechino la mostra-evento "Raffaello Opera Omnia" arriva anche nel sud della Cina, a Canton (Guangzhou), dove aprirà al pubblico dall'11 marzo al 25 aprile. La mostra è organizzata dal consolato generale d'Italia a Canton, in collaborazione con la Biblioteca di Canton; è curata dal professor Antonio Paolucci, uno dei principali esperti italiani nel campo dell'arte e della storia, ed è particolarmente importante perché è il simbolo del rilancio della cooperazione culturale tra Italia e Cina, interrotta a causa dell'emergenza pandemica. Il 2020 ha segnato il 500mo anniversario della morte di Raffaello Sanzio (1483-1520), uno dei più grandi artisti del Rinascimento italiano. Anche in Cina è tra gli artisti italiani più noti ed è considerato uno dei simboli dell'arte occidentale. Una serie di eventi commemorativi è stata organizzata in tutto il mondo dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.