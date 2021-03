Cina-Italia: dall'11 marzo al 25 aprile a Canton la mostra "Raffaello Opera Omnia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mostra è ideata e realizzata da Rai.com e presenta le riproduzioni in alta definizione e grandezza naturale di 36 opere del grande maestro rinascimentale. Le opere selezionate per la mostra seguono il percorso artistico del maestro nelle diverse fasi della sua evoluzione, dai primissimi dipinti di un Raffaello non ancora ventenne fino al suo ultimo capolavoro, "La trasfigurazione", al cui completamento finale stava lavorando nei suoi ultimi giorni di vita. Poiché le opere originali sono conservate nei musei di tutto il mondo, è un'opportunità unica per il pubblico cantonese di ammirare il genio di Raffaello in riproduzioni realizzate da professionisti del settore dell'immagine artistica e rielaborate in modo assolutamente fedele all'originale, con sofisticate tecnologie, al fine di suscitare emozione e passione degli spettatori nei confronti del patrimonio culturale italiano. (Com)