Imprese: Pfizer taglia personale in Belgio e trasferisce parte delle sue attività in Romania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta alle critiche delle sigle sindacali la dirigenza dell'azienda riferisce che quest’attività rientra nel processo di ristrutturazione aziendale volta anche a semplificare i processi di forniture. "Cerchiamo costantemente di ottimizzare l'organizzazione della catena di fornitura globale. Attualmente stiamo esplorando opzioni che ci consentiranno di centralizzare meglio le nostre risorse, migliorare l'efficienza dei processi, pur continuando a fornire i migliori servizi. Questo potrebbe tradursi nella ridistribuzione di una serie di funzioni della catena di approvvigionamento attraverso la nostra rete estesa", ha detto un portavoce di Pfizer. Il gruppo farmaceutico americano Pfizer conta attualmente circa 2.500 dipendenti in Belgio, distribuiti in quattro sedi: Anderlecht (centro di ricerca clinica), Ixelles (sede amministrativa e commerciale), Puurs (centro di produzione) e Zaventem (centro di distribuzione). (Beb)