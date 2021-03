Sanità: Nursind, Consulta dà ragione a infermieri turnisti, ok a buono pasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un diritto "pienamente riconosciuto agli infermieri turnisti e un'altra vittoria sul fronte economico-contrattuale nelle aule di tribunale - la seconda solo quest'anno - incassata dal nostro sindacato". Il segretario nazionale del Nursind, Andrea Bottega, commenta così in una nota la sentenza della Cassazione (la numero 5547 del 1 marzo) che riconosce il buono pasto sostitutivo a chi ha diritto alla pausa di lavoro (cioè svolge turni superiori alle 6 ore) e non può usufruire del servizio mensa, ma anche a chi non può effettuare la pausa per ragioni di servizio. "È una sentenza che fa chiarezza su un aspetto lacunoso del contratto. Non solo, ma è anche destinata a fare scuola, visto che molte aziende sanitarie non riconoscono al personale turnista la pausa in nome della continuità del servizio da garantire. Da oggi, quindi, la musica cambia con il diritto al buono pasto per gli infermieri impegnati nel turno pomeridiano, festivo e notturno, quando il servizio mensa non è aperto". (segue) (Com)