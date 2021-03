© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una battaglia in cui abbiamo creduto e che abbiamo portato avanti fino al terzo grado di giudizio - conclude il Nursind -. Un passo avanti che riscatta la categoria che in tutti questi anni ci ha rimesso doppiamente, sia vedendosi negare la pausa di lavoro e sia dovendo pagare i pasti a sue spese, a differenza di tutti gli altri lavoratori giornalieri". (Com)