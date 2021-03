Roma: cade in un dirupo, soccorso 77enne a Fontana Candida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 77 anni è caduto nella tarda mattinata di ieri in un dirupo tra i cespugli e il filo spinato in via Colle Trugli, in zona Fontana Candida a Roma. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 e portato in codice rosso, ma cosciente, all'ospedale San Camillo. Sul posto è intervenuta una pattuglia del commissariato Casilino della polizia di Stato che transitava nella zona. L'uomo ha riportato traumi e ferite da filo spinato ma non è in pericolo di vita. (Rer)