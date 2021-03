Myanmar: Tokyo sollecita fine delle violenze sui manifestanti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella municipalità di Tamwe, a Yangon, almeno 200 manifestanti, la maggior parte dei quali molto giovani, sono stati arrestati questa mattina e portati via a bordo di mezzi dell’esercito. A ieri erano oltre 1.200 le persone arrestate in Myanmar dopo il colpo di Stato militare del primo febbraio, come riferito dalla locale Associazione di assistenza ai prigionieri politici (Aapp), secondo cui tra i detenuti vi sono leader politici, parlamentari, attivisti, manifestanti, dirigenti della commissione elettorale e dipendenti pubblici coinvolti nel Movimento di disobbedienza civile (Cdm) organizzato dall’opposizione. Solo 300 tra le persone arrestate sono state nel frattempo rilasciate, mentre 61 sono quelle sui quali è stato spiccato un mandato di arresto e che figurano attualmente nella lista dei latitanti. I personaggi arrestati più noti sono la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi, il presidente Win Mying, il vice presidente Henry Van Thio e i presidenti delle due camere del parlamento. In custodia cautelare si trovano inoltre più di cento membri della Lega nazionale per la democrazia (Lnd), il partito di Aung San Suu Kyi che ha vinto nettamente le elezioni del novembre 2020, la cui regolarità è contestata dalle forze armate. (segue) (Fim)