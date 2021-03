Imprese: auto, Honda prima al mondo al traguardo della guida autonoma di livello 3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Honda Motor Co. ha annunciato ieri, 4 marzo, che a partire da domani commercializzerà sul mercato giapponese una versione aggiornata della sua berlina Legend, dotata di tecnologia di guida autonoma di livello 3. Il costruttore di auto giapponese è il primo al mondo a tagliare il traguardo della commercializzazione di tale tecnologia, mentre si intensifica la competizione tra le industrie del settore per lo sviluppo della guida autonoma. La tecnologia di livello 3 consentirà per la prima volta al conducente di affidare completamente la guida alla vettura in specifiche condizioni, come il traffico intenso e i tratti autostradali, impegnandosi in attività alternative come la lettura o la navigazione di Internet. Il conducente dovrà però riassumere il controllo della vettura in caso di emergenza. Il capo ingegnere di Honda R&D Co., Yoichi Sugimoto, ha dichiarato che "la tecnologia autonoma ha il potenziale di ridurre l'onere per il conducente, ed eliminare gli errori umani alla base degli incidenti stradali". (Git)