Nuova Zelanda: coronavirus, lockdown ad Auckland verrà revocato domenica

- Il primo ministro della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha annunciato che il lockdown di una settimana in vigore ad Auckland verrà revocato come da programma domenica, 7 marzo, dopo che nella città non è stato diagnosticato alcun nuovo caso di coronavirus. Auckland passerà da domani al livello due del sistema di allerta pandemica in vigore nel Paese, mentre il resto della Nuova Zelanda passerà al livello uno. Le gare di vela dell'America's Cup dovrebbero riprendere mercoledì 10 marzo, mentre le funzioni religiose potranno svolgersi con un limite massimo di presenze di 100 persone. In Nuova Zelanda non è stato segnalato alcun caso di trasmissione comunitaria del coronavirus negli ultimi cinque giorni. (Res)