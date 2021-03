Germania: ministro Finanze Scholz progetta nuova manovra aggiuntiva contro crisi Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, sta progettando una nuova manovra aggiuntiva per finanziare la spesa pubblica necessaria a far fronte alla crisi del coronavirus, i cui costi sono notevolmente aumentati. Il bilancio suppletivo potrebbe ammontare a 35 miliardi di euro e dovrebbe essere presentato da Scholz alla fine di marzo. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, nel 2021 il governo federale dovrà infatti attuare una spesa notevolmente superiore alle previsioni per la risposta alla crisi. L'importo definitivo della nuova manovra è ancora in fase di definizione e potrebbe superare le stime attuali. In particolare, i fondi verranno impiegati nella strategia nazionale di test per il coronavirus, il cui costo è previsto per miliardi di euro al mese. Per finanziare il bonus bambini dovranno essere spesi 3,8 miliardi. L'Agenzia federale del lavoro (Ba) riceverà oltre sei miliardi di euro per la cassa integrazione. Alle assicurazioni sanitarie andranno tre miliardi di euro. Per finanziare la risposta alla crisi, Scholz intende aumentare l'emissione di titoli del debito pubblico. A tal fine, nella legge di bilancio per il 2021, il ministro delle Finanze tedesco aveva già previsto di vendere obbligazioni per 180 miliardi di euro. Con la manovra aggiuntiva, “per la prima volta nella storia” della Germania, il totale supererebbe i 200 miliardi di euro, “più della metà di un bilancio federale dei tempi precedenti al coronavirus” (Geb)