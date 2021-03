Covid: governatore Lombardia Fontana, virus ora attacca anche gli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io lo so che è impopolare. So che la gente se la prenderà con me. Ma se devo scegliere tra le decisioni di consenso e quelle necessarie alla salute, io sceglierò sempre quelle per la salute". Lo ha detto al "Corriere della Sera" il governatore lombardo Attilio Fontana, il quale ha firmato ieri mattina l'ordinanza che trasforma la regione in zona arancione "rinforzata" entrata in vigore poche ore più tardi, dalla scorsa mezzanotte. La partenza della zona arancione rafforzata nessuno se l'aspettava già da oggi, soprattutto nelle scuole. "Sono il primo ad essere dispiaciuto di aver dovuto prendere una decisione così improvvisa". "I dati - spiega il governatore - ci sono arrivati mercoledì alle 22. Poi, il tempo minimo per valutarli e ieri mattina ho dovuto firmare l'ordinanza. Purtroppo questo è un virus che ha andamenti da cui non possiamo farci sorprendere. Del resto, è un fatto che ho condiviso con il ministro alla Sanità Roberto Speranza: anche lui è d'accordo sul fatto che in una situazione come quella italiana, anche 24 ore siano importanti". (segue) (Res)