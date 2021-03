Usa: Blinken, al fianco dell'Europa per contrastare Cina e Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla Cina, "è una delle relazioni più complicate al mondo, se non quella più carica di conseguenze. Ci sono aspetti diversi. Uno è quello antagonistico, perché la Cina agisce in modo più aggressivo fuori dai suoi confini, e più repressivo all'interno. Poi c'è sicuramente un aspetto competitivo, ma anche uno cooperativo, perché su alcune grandi questioni, incluso il clima, entrambi abbiamo interesse a lavorare insieme". "Il denominatore comune - aggiunge - è che dobbiamo avvicinarci alla Cina da una posizione di forza. Ciò significa diverse cose. Lavorare con i nostri alleati, perché quando lo facciamo per la Cina è molto più difficile ignorare il carico del nostro peso collettivo. Dobbiamo essere coinvolti nelle organizzazioni internazionali che plasmano le regole, perché quando ci ritiriamo la Cina si inserisce. Poi è fonte di forza difendere i valori in cui crediamo", ha concluso Blinken. (Res)