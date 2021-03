Germania: presidente Cdu Laschet, digitalizzazione e clima priorità programma elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La digitalizzazione e la protezione del clima saranno tra le priorità del programma dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) per le elezioni del Bundestag, che si terranno in Germania il 26 settembre prossimo. È quanto dichiarato dal presidente della Cdu, Armin Laschet, primo ministro del Nordreno-Vestfalia. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Lasche ha evidenziato che “una spinta alla digitalizzazione in Germania è necessaria per accelerare in numerosi settori”. Il presidente della Cdu ha rimarcato: “Siamo troppo lenti. Non siamo digitali negli uffici di sanità, non siamo digitali nell'amministrazione, stiamo lentamente diventando digitali nelle scuole, ma in maniera non abbastanza veloce”. Secondo il primo ministro del Nordreno-Vestfalia, la crisi del coronavirus ha ancora una volta chiarito i punti deboli della Germania nel settore digitale. Per quanto riguarda il clima, Laschet ha affermato che la questione dovrebbe svolgere “un ruolo centrale” nel programma della Cdu per le elezioni del 26 settembre, in quanto è “uno dei mega-temi del nostro tempo”. In merito ai temi della campagna elettorale della Cdu, Laschet ha osservato che, “a volte, le questioni sono diverse tra Est e Ovest”. In particolare, nei Laender occidentali, “le questioni dell'ecologia sono molto importanti”. In Germania orientale, ha infine dichiarato il presidente della Cdu, “la sicurezza interna è tra le questioni di maggiore importanza”. (Geb)