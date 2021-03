Cina: premier Li, taglio fiscale del 75 per cento sui costi di ricerca e sviluppo imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Li, la Cina continuerà a costruire laboratori nazionali e a migliorare i programmi scientifici e tecnologici, nonché i centri di innovazione. "La Cina continuerà a implementare e migliorare ulteriormente l'Agenda 2030 per l'innovazione scientifica, inclusa l'assunzione di talenti per progetti di ricerca chiave attraverso una competizione aperta. Il Paese incoraggerà inoltre l'apertura e la cooperazione internazionale nel settore della scienza e della tecnologia. Lo sviluppo delle reti 5G e delle reti in fibra ottica sarà intensificato e la loro applicazione sarà applicata in più scenari", ha aggiunto il premier. (Cip)