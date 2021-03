© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale dovrà versare 2,4 miliardi di euro in compensazioni alle aziende fornitrici di energia elettrica per la denuclearizzazione, che verrà completata per gradi nel 2022. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il pagamento è destinato a compensare lo svantaggio finanziario subito dai fornitori di energia per l'abbandono del nucleare da parte della Germania. (Geb)