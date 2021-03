Ucraina: presidente Zelensky rimuove Saakashvili da Consiglio per l'urbanistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha rimosso dall'incarico l’ex presidente georgiano Mikheil Saakashvili, presidente del Comitato esecutivo per le riforme dell'Ucraina, dal Consiglio di coordinamento per l'urbanistica. Secondo i media ucraini, il decreto è stato pubblicato sul sito web del presidente e firmato ieri, giovedì 4 marzo, anche se la motivazione non è stata specificata. Saakashvili è stato sostituito da Giorgi Tskhakaia, un esperto del Comitato esecutivo per le riforme in Ucraina. Zelensky aveva nominato l'ex presidente della Georgia presidente del Comitato esecutivo per le riforme dell'Ucraina il 7 maggio dello scorso anno. (Rum)