Cina: Assemblea nazionale, bilancio difesa aumenterà del 6,8 per cento nel 2021

- Il bilancio annuale della difesa della Cina crescerà per il sesto anno consecutivo, aumentando del 6,8 per cento nel 2021. È quanto emerge dal rapporto sul bilancio reso pubblico nel corso della 13ma Assemblea nazionale del popolo (Npc) che si è aperta oggi a Pechino. La spesa prevista per la difesa di quest'anno sarà di circa 1.350 miliardi di yuan (circa 209 miliardi di dollari). La bozza di bilancio è sottoposta alla quarta sessione della 13ma Assemblea per la deliberazione.(Cip)