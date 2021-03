Usa: Covid, nuove accuse del "Nyt" a Cuomo per le morti nelle Rsa di New York (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È da anni che i rapporti tra i due sono particolarmente freddi. Alcuni osservatori fanno risalire la rottura al 2015, quando de Blasio si presentava come l’astro nascente dell’ala progressista del Partito democratico e Cuomo, già al potere nello Stato da quattro anni, appariva in forte calo nei sondaggi. Il sindaco, eletto solo un anno prima, accusò Cuomo di “non agire nell’interesse di New York” bloccando una serie di misure riguardanti gli affitti e le scuole pubbliche “per vendetta” e per “giochi di potere”. “Ho iniziato un anno fa con la speranza di un partenariato molto forte (con Cuomo)”, affermò all’epoca de Blasio in un’intervista al “New York Times”, “ma ogni giorno che passa sono più deluso”. Da allora, tuttavia, il sindaco si è mostrato molto cauto nel dar voce alle proprie critiche verso il governatore, conscio della necessità di una convivenza politica pacifica e, suggerisce la rivista “Politico”, del potere di cui Cuomo gode negli affari in città. (segue) (Nys)