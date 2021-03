Usa-Giappone: in programma questo mese la prima ministeriale "2+2" dell'era Biden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il think tank Center for Strategic and International Studies (Csis), in collaborazione con l'Istituto giapponese di studi internazionali, ha ospitato il 3 marzo la 27ma edizione dell'Us-Japan Security Seminar. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, che rilancia le dichiarazioni dell' assistente segretario di Stato per gli Affari dell'Asia Orientale e del Pacifico, Sung Kim. Il funzionario ha ricordato che lo scorso anno Stati Uniti e Giappone hanno celebrato il 60mo anniversario della firma del Trattato di cooperazione e difesa reciproca: "Nell'arco di sei decenni, l'alleanza tra Giappone e Stati Uniti è stata chiave di volta della pace, della sicurezza e della prosperità nell'Indo-Pacifico e nel mondo", ha dichiarato il segretario. "Quando il presidente Joe Biden ha delineato la sua visione del ruolo dell'America nel Mondo, durante il suo discorso al dipartimento di Stato dello scorso 4 febbraio, il ruolo giocato in tale contesto dall'alleanza tra Stati Uniti e Giappone non poteva essere illustrato in modo più chiaro", ha aggiunto Sung. "La diplomazia è tornata al centro della nostra politica estera. Rafforzeremo le nostre alleanze e il nostro coinvolgimento nelle dinamiche globali, non per far fronte alle sfide di ieri, ma a quelle di oggi e di domani". (segue) (Git)