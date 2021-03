Myanmar: Tokyo sollecita fine delle violenze sui manifestanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito ad almeno 38 morti il bilancio delle violenze di ieri a Myanmar. È quanto dichiarato dall'inviato delle Nazioni Unite a Naypyidaw, Christine Schraner Burgener, che ha definito quello di oggi il “giorno più sanguinoso” dal colpo di Stato del mese scorso. “Ora contiamo più di 50 morti dal colpo di Stato e molti sono feriti”, ha detto Burgener in un briefing con la stampa. Il precedente bilancio fornito dalle autorità sulle violenze odierne nel Paese era di 28 morti, tuttavia si tratta di un numero che molto probabilmente è destinato a salire nelle prossime ore, poiché molti feriti sono in condizioni critiche. La maggior parte delle vittime, 15, si è avuta nella zona di Nord Okkalapa, nella parte orientale di Yangon, dove agenti di polizia e soldati dell’esercito hanno sparato proiettili veri contro la folla dei manifestanti. Sei persone sono rimaste uccise a Monywa, nella regione di Sagaing, dove già sabato erano stati registrati forti disordini. Una nuova giornata di sangue è stata vissuta anche a Mandalay, seconda città del Paese, dove un sit-in di protesta in centro è stato sgomberato con l’uso eccessivo della forza da parte della polizia: qui almeno tre manifestanti sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco e hanno perso la vita. Vittime civili anche a Myin Chan, a Magwe e a Mawlamyine. (segue) (Fim)