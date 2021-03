Usa: Covid, governatrice Alabama proroga l'obbligo delle mascherine per un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governatrice repubblicana dell'Alabama, Kay Ivey, ha annunciato ieri, 4 marzo, la proroga di un mese dell'obbligo di indossare le mascherine in vigore in quello Stato Usa, ma ha aggiunto che ad aprile l'obbligo verrà revocato in via definitiva. Ivey è stata oggetto di forti pressioni politiche da parte di esponenti del suo medesimo schieramento politico, affinché l'Alabama segua l'esempio di Texas e Mississippi, che questa settimana hanno revocato l'obbligo di indossare le mascherine e decretato la riapertura completa dell'economia, sancendo di fatto la fine dell'emergenza pandemica in quegli Stati, nonostante il parere contrario di numerosi esperti e dell'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden. La governatrice dell'Alabama ha però espresso l'intenzione di attenersi alle raccomandazioni delle autorità sanitarie dello Stato, mantenendo l'obbligo delle mascherine in vigore sino al 9 aprile: "Dobbiamo superare la Pasqua e consentire a quanti più cittadini dell'Alabama possibile di ottenere la prima dose di vaccino, prima di seguire le misure adottate da altri Stati", ha detto Ivey. "Non ci siamo ancora arrivati, ma ci siamo molto vicini", ha aggiunto la governatrice, che ha anche definito le mascherine "uno dei migliori strumenti" a disposizione per contenere la propagazione del virus. (Nys)